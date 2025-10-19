Ripresa del credito in Italia e anche in Campania, ma a macchia di leopardo, con le aree interne penalizzate.

Nella nostra regione, come attesta la Cgia di Mestre, c’è una crescita forte del credito concesso nel salernitano, con +2% variazione tra dicembre 2024 e luglio 2025 (29esima performance nazionale); crescita limitata per Napoli e hinterland, con il +1,2% di variazione (37esimo territorio in Italia); in provincia di Caserta invarianza del credito concesso.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia