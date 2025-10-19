La delibera è entrata nel mirino dell’opposizione per il modo in cui è stata approvata – sindaco e assessori erano riuniti in videoconferenza – ma i contenuti sono passati in secondo piano.

Eppure l’atto, il numero 126 dell’8 ottobre, non tocca un tema secondario: la giunta Mazzone ha infatti approvato un Documento di indirizzo alla progettazione per rimettere a nuovo il cuore del centro urbano.

Si tratta del primo passo verso una nuova progettazione, che il Comune punta a finanziare con le risorse messe a disposizione dalla Regione per la Programmazione 2026-2028 delle risorse del Fondo di rotazione.

