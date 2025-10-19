Prosegue con la sua consueta misura e leggerezza il viaggio di Stregonerie, rassegna che in sette edizioni ha saputo costruire un dialogo autentico tra scrittori e lettori, con oltre quaranta incontri capaci di rinnovare ogni anno la magia delle parole condivise.

Il 17 ottobre è stata la volta di Annalena Benini, direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino, che ha riportato al centro della scena il romanzo di Lalla Romano, Le parole tra noi leggere, vincitore del Premio Strega 1969 e fonte d’ispirazione per il titolo dell’ultima edizione del SalTo. Accanto a lei, la giornalista e scrittrice Mirella Armiero, coautrice di Bagaglio leggero. Viaggio nei luoghi di Fabrizia Ramondino (Nutrimenti), in un incontro che ha intrecciato la letteratura alla vita, la memoria all’identità, la leggerezza al coraggio.

