Preferisce glissare sugli attacchi ricevuti venerdì sera nel corso dell’apertura della campagna elettorale Pd.

Mino Mortaruolo, è risaputo, non è abitualmente un incendiario.

Si appresta a correre per il terzo mandato, ma senza l’ombrello protettore del partito. Cambia qualcosa?

“Mi pare evidente che correre sotto il simbolo del Pd sul piano dell’opinione e della riconoscibilità avrebbe rappresentato un valore aggiunto. La mia immotivata esclusione rimarrà sempre una ferita aperta. Allo stesso tempo però, sono felice di cogliere questa opportunità che mi è stata offerta dalla lista del presidente De Luca, un gruppo di amici in cui mi sono sempre identificato nel corso della mia azione politica. Sono e sarò sempre un iscritto e un militante del Partito Democratico. Sono stato al servizio del Pd e del territorio per 10 anni, e sono pronto a misurarmi ancora una volta con l’elettorato”.