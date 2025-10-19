Intervento tempestivo e risolutivo di agenti della Squadra Volanti in centro storico dopo segnalazione di furto e danneggiamento ai danni di un B&B ubicato in zona Corso Garibaldi, nel cuore antico del capoluogo sannita. Constatati nel corso dell’intervento segni di effrazione e danneggiamento sia alla porta di ingresso che all’interno della struttura, di poi gli agenti giunti sul posto, con l’ausilio di personale del locale Gabinetto di Polizia Scientifica, hanno effettuato gli opportuni rilievi tecnici a seguito dei quali sono riusciti ad identificare uno dei soggetti che pochi minuti prima, insieme ad altre tre persone, si era introdotto all’interno del B&B.

