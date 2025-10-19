Trasparenza, Sanità, Sicurezza. Ed anche un riferimento a Clemente Mastella e Vincenzo De Luca.

Saltellano attraverso questi “temi” le riflessioni del candidato del Centrodestra alla Presidenza della Regione Campania, Edmondo Cirielli, Viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.

Il sessantunenne Generale dei Carabinieri ha chiuso l’affollata serata promossa presso il Teatro De La Salle di Benevento al cospetto di una sala gremita di simpatizzanti e di amministratori accorsi per l’atto della presentazione dei candidati che Fratelli d’Italia ha messo in campo per la sfida delle Regionali. Come noto, il Capogruppo della minoranza consiliare di Montesarchio, ingegnere e docente Annalisa Clemente – già vicesindaco durante la sindacatura di Franco Damiano – e l’architetto Mario Ferraro, imprenditore e Past President Ance Benevento.

