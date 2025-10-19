Resta in carcere il 58enne Salvatore Ocone – autore della strage familiare in cui persero tragicamente la vita la moglie Elisa Polcino e il figlio 15enne Cosimo – ma adesso si trova in una cella a Capodimonte.
Disposto ed eseguito ieri mattina il trasferimento dal carcere di Campobasso al penitenziario ‘Michele Gaglione’ di Benevento, in conseguenza dell’assegnazione definitiva del fascicolo di indagini all’ufficio giudiziario inquirente di Benevento, per motivi di competenza, in ragione di un duplice omicidio – oltre il gravissimo ferimento della figlia Antonia – commesso in contrada Frasso, nel territorio comunale di Paupisi.
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia