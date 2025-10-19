La quinta stella per illuminare il proprio cammino, in attesa di segnali dalle dirette concorrenti. Il Benevento cerca la manita di successi casalinghi in questo inizio di campionato: quella di Auteri è l’unica squadra a punteggio pieno tra le mura amiche nel girone C, un rendimento da applausi in grado di alimentare i sogni giallorossi.
La realtà al momento fotografa la Strega al secondo posto, un risultato blindato anche dai risultati degli anticipi: crolla il Casarano contro il Foggia, ko anche il Crotone con il Monopoli. Giallorossi che dovranno guardarsi le spalle dal Catania, impegnato nella supersfida con la Salernitana capolista: un incontro che interessa soprattutto al Benevento tra le proiezioni da vetta e le notti da urlo all’orizzonte, verso il “Massimino”.
