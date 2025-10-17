Il sistema sarà potenziato attraverso il posizionamento di nuove telecamere. Poi, si passerà all’installazione dei varchi per le targhe. Di videosorveglianza a San Giorgio del Sannio si è parlato diffusamente nel Consiglio comunale dello scorso 26 settembre, quando è stato licenziato l’apposito regolamento e il corpo di norme per la gestione della riservatezza dei dati personali. Un passaggio decisivo per l’acquisizione e l’utilizzo delle immagini.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia