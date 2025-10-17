‘Natale in villa’, il bando va deserto e l’evento salta

Con una delibera del 22 maggio scorso, la giunta Mastella aveva fornito un atto di indirizzo al fine di promuovere la creazione di un villaggio natalizio nella Villa comunale, con la collocazione di installazioni ed opere luminose, nonché la realizzazione di una serie di eventi natalizi con l’inclusione di mercatini, esposizioni artigianali e stand di cibo locale.

L’obiettivo era creare un’offerta di intrattenimento e convivialità per famiglie residenti e visitatori.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia