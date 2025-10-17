Ieri pomeriggio l’autobotte è stata posizionate in piazza Risorgimento, nei pressi dell’ex Banca Italia, sede Confindustria. Una seconda è comparsa in zona Capodimonte (piazzale antistante la chiesa San Giuseppe Moscato), e ancora, in via Benito Rossi (zona via Avellino) e via Gramsci (zona Pacevecchia).

Un rimedio per garantire acqua dopo l’ennesimo stop idrico che ha lasciato con i rubinetti a secco i residenti nella zona alta della città, il rione Capodimonte.

Motivo della sospensione? I lavori per la linea Alta velocità Napoli-Bari.

