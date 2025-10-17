È un sessantunenne di Montesarchio l’uomo che, all’alba di martedì, era alla guida della Fiat Panda entrata in collisione con la bici condotta dal sessantottenne marocchino Mohamed. Un sinistro che era risultato fatale per l’uomo del Nordafrica, residente ad Airola, che si stava recando al lavoro. Un impatto, ancora, che, sostanzialmente, era stato istantaneo nel determinare il decesso del ciclista che stava viaggiando in direzione Montesarchio.

