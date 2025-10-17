Bepi Izzo sarà il candidato di Casa Riformista che, a parere del coordinatore regionale di Italia Viva Armando Cesaro, sarà la lista rivelazione in Campania. “Con Casa Riformista lanciamo la sfida più ambiziosa e appassionante di queste elezioni regionali: non una lista di testimonianza, ma una squadra forte, competitiva, radicata e destinata al successo. Una proposta politica che nasce dal basso, dall’impegno civile, dalle competenze e dal coraggio di donne e uomini pronti a mettersi al servizio della Campania.

