Ieri mattina l’asfalto reso insidioso dalla pioggia ha favorito l’innesco di due incidenti stradali che hanno provocato feriti.

Un caso a Ponte, nei pressi della zona industriale, con una Mercedes Classe A che ha impattata contro un camion: il guidatore dell’auto è rimasto incastrato tra le lamiere contorte del veicolo, per poi essere estratto e preso in carico dal 118 e portato in codice rosso al ‘San Pio’, a bordo di ambulanza unità mobile rianimazione.

