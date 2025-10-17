Droga e armi in casa, nei guai un 80enne e una 57enne della città

Sono stati tratti in arresto due coniugi, sorpresi in flagranza di reato, in possesso di droga e pistole.

Un 80enne e una 57enne, residenti in città, ritenuti responsabili a vario titolo di detenzione di arma clandestina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

E’ l’esito dell’intervento condotto dai militari del Nucleo operativo e radiomobile di Benevento che, a seguito di una mirata attività info-investigativa, hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dei due.

