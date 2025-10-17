Sembra proprio che al vertice di Confindustria Benevento, al “napoletano” Oreste Vigorito (pur se, ormai, sannita di adozione, non a caso già nel 2009, assieme al mai troppo compianto fratello Ciro, fu insignito del ‘Gladiatore d’Oro’, il premio istituito dalla Provincia di Benevento per onorare i sanniti illustri o chiunque, anche non originario del luogo, abbia contribuito a dare lustro al territorio), debba succedere un altro imprenditore partenopeo.

Il derby che si profila, infatti, potrebbe vedere una sfida tra Andrea Esposito, attuale vicepresidente di Confindustria con delega alle Fonti energetiche, alla guida della Laer Spa di Airola, una delle principali produttrici del comparto aerospaziale, e Bruno Scuotto, titolare della Scuotto Impianti Elettrici e Tecnologici srl, presidente di Fondimpresa e Presidente delegato Cabina di Regia ITS per la Regione Campania, che da tempo preferisce il verde e la quiete della sua villa a Torello di Melizzano al caos del capoluogo regionale. Allo stato, nulla di ufficiale poiché l’attività della commissione saggi non è ancora ripresa ufficialmente: Giuseppe D’Avino, Filippo Liverini e Biagio Mataluni riavvieranno le consultazioni proprio in questi giorni, in quanto il loro mandato dovrà esaurirsi entro il 31 dicembre, mentre il neo presidente dovrà essere in carica non oltre il 30 gennaio.

