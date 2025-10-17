Se la gara di Latina aveva provocato una ferita alle certezze di Gaetano Auteri, il match con l’Altamura ha restituito al tecnico giallorosso la convinzione che quella seguita finora possa essere la strada giusta. Nonostante le tante risorse di cui dispone sul piano degli interpreti e l’ampia collezione di assetti tattici alternativi su cui può contare, anche per la partita con il Potenza l’allenatore del Benevento pare orientato a percorrere il sentiero più battuto finora. Va detto che nel corso della seduta a porte aperte – svolta ieri mattina allo stadio ‘Vigorito’ per la momentanea indisponibilità dell’antistadio ‘Imbriani’, interessato da un intervento di risemina – Auteri ha fatto lavorare i suoi su due moduli differenti nella partita su superficie ridotta: da una parte il consueto 3-4-3, dall’altra il 4-3-3.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia