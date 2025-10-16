Le difese impugneranno l’ordinanza di custodia in carcere al cospetto del Tribunale del Riesame.
Questa la strategia che è stata studiata dai legali di 0.M., 19 anni; D.D. A., 19 anni; A.I., 20 anni; N.P., 19 anni. Si tratta, come ormai drammaticamente noto, dei quattro giovani di Benevento ritenuti essere i principali aggressori di Gaetano Cusano, 17enne di Vitulano martoriato nella notte tra sabato 4 e domenica 5 del corrente mese all’esterno di un’attività di intrattenimento di Montesarchio (a difendere la famiglia Cusano l’avvocato Antonio Leone).
