La Giunta del Comune di San Giorgio la Molara, guidata dal Sindaco Nicola De Vizio, ha deciso di approvare l’accordo di partenariato con la società Diamante Content s.r.l, per la creazione della Casa delle Eccellenze Turistiche denominata ‘Spazi in Comune – Val Fortore’.

È stata la società a chiedere all’Ente di sottoscrivere l’accordo di collaborazione e partnership per la realizzazione di questo inedito presidio, sviluppato nell’ambito del progetto ‘Inside Benevento’.

