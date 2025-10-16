Sono complessivamente 12 i provvedimenti Dacur emessi dal Questore della Provincia di Benevento nei confronti di altrettanti soggetti che il 4 maggio scorso si sono resi protagonisti di una violenta rissa nei pressi di un bar sito nel centro di Buonalbergo.
Verso le tre circa, a causa di un alterco verbale per futili motivi tra alcuni avventori di un bar del comune fortorino, nasceva una violenta rissa nel corso della quale si affrontavano nella zona esterna dell’esercizio pubblico un rilevante numero di giovani ragazzi.
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia