“Dieci anni fa un’alluvione colpì il Sannio minacciando di cancellare il lavoro di una vita e l’impresa della nostra famiglia eppure oggi raccontiamo altro, la storia di una ribellione al destino, rialzarsi più forte con combattività, quando una devastazione diventa occasione per essere migliori, come abbiamo sempre detto non ci sono scorciatoie, sono mesi duri, fianco a fianco con famiglia, colleghi, comunità, maniche rimboccate nel fango, tra shock e incredulità per ricostruire meglio. Grati ogni minuto a clienti, vicini, amici che hanno reso e rendono possibile il nostro futuro da pastai… Il nostro Dna testardo ci ha tenuto in cammino, non arrendersi mai. Forse era la folle convinzione di non potere essere fermati nonostante tutto e nonostante il luogo da cui veniamo, dimostrando che anche un’azienda del sud in grande difficoltà può diventare un esempio per tutti. A volte è un sogno impossibile a metterci in moto, un sogno che sembra troppo grande per il luogo da cui parti.

Eppure passo dopo passo una strategia prende forma, c’è sempre una via e quando il sogno cambia, cambiamo passo, lo rincorriamo ancora, questa è la visione quando diventa azione, abbastanza chiara da indicare la rotta, abbastanza lontana da costringerci a non mollare mai. Sogniamo di portare la migliore pasta del mondo, nel mondo, dal nostro mondo, e questo qualunque cosa accada è ciò che faremo il resto si vedrà”.

Il testo – declamato da Luca Ward – del video con foto dello stabilimento “Rummo” in zona Asi, sommerso da acqua e fango, e il patron Cosimo Rummo con i figli a supervisionare i primi interventi di rimozione della massa fangosa con maestranze mobilitate, e poi foto della rinascita, del posizionamento di nuovi macchinari, di un percorso difficile ma vincente. Pasta distribuita in settanta Paesi, fatturato decuplicato in dieci anni, la marca di pasta cresciuta di più in USA negli ultimi sei anni, leader per quota di mercato nel segmento premium in Francia e in Svizzera, la marca di pasta preferita dagli italiani (doxa 2022), nominata pasta numero uno in Irlanda (checkouts top 110 brands).

