Ieri mattina si è conclusa l’esercitazione di protezione civile promossa dalla Regione Campania, dalla Prefettura e dal Comune di Benevento nell’ambito delle iniziative per la “Settimana Nazionale della Protezione Civile ed. 2025”.

L’evento ha rappresentato l’occasione per sensibilizzare la comunità sui rischi del territorio, sull’importanza della prevenzione non strutturale in materia di protezione civile nonché per ricordare l’alluvione che dieci anni fa, il 15 ottobre 2015, ha colpito il Sannio, provocando due vittime ed ingenti danni.

