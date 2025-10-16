Un istante che difficilmente dimenticherà, perché segna ufficialmente l’inizio di un nuovo viaggio.

Il primo gol sotto la Sud non si scorda mai: contro il Team Altamura la gioia più bella per Guglielmo Mignani, che scrive la parola fine sulle difficoltà della sua estate e catapulta l’attaccante al settimo cielo.

Il sorriso lasciato in sala stampa a fine partita racconta tanto del suo stato d’animo e della rabbia concentrata nell’esultanza furiosa del “Vigorito”.

Serviva un momento così all’attaccante classe 2002, figlio d’arte e forgiato da grandi ambizioni. Quelle che l’hanno convinto ad accettare la proposta del Benevento, in un tira e molla lunghissimo durante la scorsa estate.

