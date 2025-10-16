Ora l’investitura è ufficiale: Rosa Razzano e Giovanni Cacciano sono candidati al consiglio regionale della Campania. Ieri pomeriggio la formalizzazione, a valle di una campagna di ascolto durata alcune settimane, con l’audizione di 72 delegazioni dei circoli disseminati sul territorio provinciale. Il Partito democratico ha adempiuto a quanto previsto dallo statuto, precisamente l’articolo 26: le liste dei candidati del Partito Democratico della Campania alle altre cariche elettive di livello regionale e locale, ai sensi dell’articolo 18, comma 4 dello Statuto nazionale sono approvate dall’Assemblea del livello territoriale corrispondente, a maggioranza assoluta, previa ampia consultazione delle iscritte e degli iscritti e secondo i principi di cui all’art. 19, comma 1, dello Statuto nazionale. La deliberazione per essere valida deve vedere la partecipazione almeno del 60% dei componenti”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia