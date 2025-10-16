Il caffè come simbolo non solo di condivisione e convivialità, ma anche di valorizzazione del territorio. Nasce da questa idea l’iniziativa ‘Cuore giallorosso’, voluto dal Benevento Calcio in collaborazione con Incas e con l’Ipsar ‘Le Streghe’: la miscela che l’azienda beneventana ha pensato per il club giallorosso diventa punto di partenza per un progetto che mira a dare ai giovani un’opportunità di crescita professionale e di contatto diretto con il mondo del lavoro. Gli studenti e le studentesse dell’Istituto ‘Le Streghe’ saranno protagonisti di uno stage formativo in attività di accoglienza e servizio nelle aree hospitality e nella tribuna vip dello stadio ‘Ciro Vigorito’ durante le partite casalinghe della formazione giallorossa.

