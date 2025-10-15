«Raccogliendo le numerose segnalazioni provenienti dai residenti del quartiere San Lorenzo e dell’area limitrofa alla chiesa della Madonna delle Grazie, abbiamo chiesto un intervento urgente all’Amministrazione comunale, affrontando le relative problematiche nel corso della Commissione Consiliare Traffico, alla presenza dell’assessore competente Attilio Cappa» scrivono i consiglieri comunali del gruppo misto a Palazzo Mosti, Giovanna Megna e Francesco Farese.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia