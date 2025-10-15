Pittura e acido su un’auto in sosta: giallo a Motta

Un episodio enigmatico, sul quale sta indagando la Polizia.

A Motta, frazione di Sant’Angelo a Cupolo, un cittadino si è ritrovato l’auto, una Ford Focus, completamente coperta da pittura indelebile. L’uomo – come denunciato in Questura – aveva lasciato la vettura in sosta in via della Repubblica, intorno alle 11.30 di sabato scorso. Poi la chiamata di un conoscente, nel primo pomeriggio di domenica, a fare la brutta notizia: la macchina – come testimoniavano anche le foto inviategli sullo smartphone – è stata imbrattata con della pittura indelebile.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia