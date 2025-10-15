Si avvicina il tempo degli scontri diretti. Il Benevento si appresta a inoltrarsi in una fase ricca di impegni che può finire per orientare il girone d’andata. L’autunno caldo della Strega inizierà domenica con il Potenza per concludersi poi con il derby con la Salernitana del 1° dicembre: un totale di sette incontri per la Strega, cinque dei quali saranno da giocare contro squadre che lottano per obiettivi simili a quelli della formazione di Auteri. Il Potenza, tanto per cominciare, punta a migliorare il piazzamento della scorsa stagione, nonostante abbia perso un pezzo da novanta come Caturano.
