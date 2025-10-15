Oggi alle 18, in occasione del decimo anniversario dell’alluvione dell’ottobre 2015, i paupisani si ritroveranno in Largo Pagani, dove è situato un grande masso – venuto giù dalla montagna proprio quella notte di 10 anni fa – con un arcobaleno che lo sovrasta. Sarà un momento dove si vivrà, insieme, la Celebrazione Eucaristica per ringraziare Dio e la Vergine di Pagani ed affidare a Loro, ancora una volta, la Comunità di Paupisi rinnovando quella forza avuta nell’affrontare una tale calamità.

