Dottoressa Razzano, lei oggi ritenta. Pensa di essere più fortunata?

“È una domanda che, in un certo senso, mi aspettavo. Mi ricandido non per casualità, ma perché credo davvero nei valori che porto avanti e nel dialogo che da sempre tengo vivo con i cittadini. Ogni esperienza, bella o brutta che sia – le brutte, probabilmente, ancora di più – educano e contribuiscono alla nostra formazione. Ebbene, oggi sento di essere ancora più pronta a servire la Comunità, con una visione più matura e un cuore più convinto. La mia speranza è che la fiducia che ho cercato di costruire in questi anni possa essere riconosciuta e che insieme si possa fare ancora di più. E meglio”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia