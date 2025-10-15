Manca l’ufficialità ma al 90% con Mortaruolo c’è Pavone nella lista De Luca

L’ufficialità ancora non c’è ma, ormai, anche la lista del governatore uscente Vincenzo De Luca ha definito la sua coppia di candidati: con Mino Mortaruolo, consigliere uscente che oggi si ripropone nella lista dell’attuale presidente e non più del Partito democratico, quasi sicuramente ci sarà Stefania Pavone. Ieri sera, a margine del convegno tenutosi alla Rocca dei rettori sulla nuova legge regionale sulle aree protette, che ha visto la partecipazione pure del vice presidente della giunta regionale Bonavitacola, si sarebbe avuta una decisa accelerazione in tale direzione. Precisamente, nel corso della cena che ne è seguita al ristorante La Rossella, in territorio di Torrecuso, è emerso che “A testa alta”, la lista di De Luca, proporrà come candidati sanniti Mortaruolo e Pavone, che aveva pure partecipato al convegno quale componente del comitato di gestione del Parco del Matese (ha parlato del radicamento e ha chiesto il supporto di enti e istituzioni per una fattiva collaborazione, che non deve essere interpretata come limite ma, piuttosto, come un’apertura per difesa del territorio), laddove fu designata dal consigliere regionale Mino Mortaruolo che ne ritenne utile l’impegno.

