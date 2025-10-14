Prontezza, capacità di risposta, attività di intelligence e tanto, tanto sangue freddo.

Una storia a lieto fine, grazie all’operato degli uomini del commissariato di Polizia di Telese Terme.

Quattro agenti, in due pattuglie, hanno sventato le intenzioni suicide di un giovane di Telese Terme.

Padre di un bimbo di appena poche settimane di vita, quasi trentenne, dopo avere manifestato già nella serata di domenica nefaste intenzioni, nel pomeriggio di ieri si è presentato a casa della sorella con tanto di documenti al seguito: nel momento in cui lui non ci sarebbe stato più – le ha detto – la donna avrebbe dovuto fare in modo che la casa di proprietà andasse a suo figlio.

