Poche migliaia di metri di distanza. Sempre un incidente, ma questa volta con effetti drammatici. Solo nella edizione di ieri avevamo raccontato del sinistro, con bilancio di quattro feriti, occorso domenica pomeriggio in territorio di Arpaia con il traffico di conseguenza paralizzato per ore a causa di quanto determinatosi. Ieri mattina, all’alba del lunedì, pochi minuti prima delle 5, un nuovo incidente ha causato la morte di un uomo di nazionalità straniera.
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia