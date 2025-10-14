“I sottoscritti consiglieri comunali, da sempre partecipi alle iniziative commemorative in memoria di Angelo Mario Biscardi, hanno dovuto apprendere e prendere atto, con profonda amarezza – per il tramite del Coordinatore provinciale di Libera, durante il suo intervento nella Cattedrale del Duomo di Sant’Agata de’ Goti – in primis di un esplicito, da noi condiviso, richiamo e sottolineatura “delle mancanze” dell’Amministrazione civica locale nella commemorazione del quarantennale, rivendicando con forza la necessità che, in futuro, alle commemorazioni di Angelo Mario Biscardi sia garantita la presenza sempre della fascia tricolore e del Gonfalone del Comune di Sant’Agata de’ Goti”.

Così l’opposizione di Sant’Agata de’ Goti in una lettera inviata ai vertici comunali nonché al Prefetto di Benevento.

