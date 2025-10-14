No a Cesine, si torna a San Giovanni.

Sebbene sia stato approvato un documento di rilievo quale è il bilancio consolidato, il tema che ieri pomeriggio ha destato maggiore attenzione è stato senz’altro la mozione sul centro raccolta rifiuti. Un interesse rappresentato plasticamente da alcuni residenti di Cesine, presenti in un’aula solitamente semivuota.

Il Consiglio è tornato a riunirsi nella sala consiliare della Biblioteca comunale, chiamato a esprimersi, tra le altre cose, su una mozione del gruppo di opposizione ‘San Giorgio protagonista’. che ha chiesto al sindaco Ricci e la sua maggioranza di ripensare il luogo dove realizzare l’isola ecologica, originariamente individuato a San Giovanni.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia