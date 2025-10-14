Prosegue il lavoro di consolidamento dei vari reparti dell’azienda ospedaliera ‘San Pio’, privi di primari a tempo indeterminato.

Contestualmente procede l’attività finalizzata al potenziamento dell’organico medico in servizio presso l’ospedale.

Sul primo versante, è arrivata la presa d’atto dell’esito della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di direttore di Struttura complessa Unità operativa complessa di Pneumologia: il timone è stato affidato al dottore Aniello Tinto. Si tratta di un incarico quinquennale e rinnovabile.

