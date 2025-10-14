Al ‘Vigorito’ è tutta un’altra storia. Il Benevento ha tramortito anche il Team Altamura, dopo aver fatto altrettanto con il Trapani nella precedente uscita casalinga, riuscendo così a rimanere in quota, a tre lunghezze di ritardo dalla capolista Salernitana – capace di vincere sette delle nove gare finora disputate – e con un punto di vantaggio sul Catania, squadre che nel prossimo week-end si affronteranno al ‘Massimino’ in uno scontro diretto che dà alla Strega la possibilità di fare un ulteriore balzo in avanti.

Al di là di tutto, quella di domenica è stata una vittoria che può fare da analgesico contro i mugugni e i malumori di qualcuno, ma anche una carta utile a spazzare via ombre e punti di domanda, lasciando al tempo stesso in giro una sensazione di orizzonti illimitati, a patto però che si riesca a correggere alcuni difetti.

