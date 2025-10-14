Il Gruppo territoriale di Montesarchio – Valle Caudina del M5S rivolge le proprie istanze direttamente a Roberto Fico, candidato Presidente della Regione Campania.

“Nel corso della tua visita a Cusano Mutri, hai dichiarato che per quanto concerne il Programma della Coalizione in merito all’acqua pubblica: “le linee guida debbano essere il rispetto del referendum che tanti cittadini hanno portato a vittoria. Il disegno generale è che l’acqua deve essere sempre saldamente nelle mani pubbliche, a partire dalla grande adduzione che è la cosa principale”.

