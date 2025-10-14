Il Partito democratico sceglie Rosa Razzano. Sarà lei ad affiancare Giovanni Cacciano nella corsa per uno dei due posti spettanti al Sannio in Consiglio regionale.

L’ufficializzazione della coppia di candidati è prevista per domani, nel corso dell’assemblea provinciale, in ossequio a quanto detta lo statuto del partito. Che non indugerà e già venerdì terrà la sua prima manifestazione pubblica all’hotel Traiano. A rappresentare i dem sanniti, quindi, saranno i vertici provinciali, Razzano ha assunto l’incarico di presidente a seguito della revoca subìta da Antonella Pepe, mentre Cacciano, dopo essere stato vice di Mino Mortaruolo e Carmine Valentino, è da tre anni segretario provinciale.

