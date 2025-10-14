L’intelligenza al potere, puntando anche sulla spensieratezza. Antonio Prisco è tornato al centro del Benevento, motore non più silenzioso di una squadra che gira soprattutto davanti ai suoi tifosi con gli stessi ritmi di un anno fa. E, non a caso, nel girone d’andata da sogno vissuto dal Benevento nella passata stagione a dettare tempi e spazi di quella squadra c’era proprio il classe 2004 cresciuto nella cantera sannita, ora diventato grande con Auteri. Contro il Team Altamura una prestazione a voce altissima, in grado di mettere in ombra una certezza esperta come Maita, suo compagno di reparto sempre più affiatato. Una coppia che al momento non conosce dubbi né tremolii perché, quando chiamati in causa in tandem, i due sono riusciti sempre a fare la differenza. Sono 6 le gare da titolare vissute da Prisco in questa prima fase di stagione, tutte condivise con l’ex Bari al suo fianco. Fanno eccezione la trasferta di Picerno, in cui Auteri ha scelto l’altro canterano, Talia. E la gara di Latina, saltata dall’ex Recanatese per infortunio con Mehic promosso al centro della scena.

