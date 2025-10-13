Si è svolta ieri mattina, nella suggestiva cornice della Sala Goccioloni delle Terme di Telese, l’assemblea per il rinnovo del Direttivo dell’Associazione Pro Loco Telesia APS per il quadriennio 2025-2029.

A conclusione delle operazioni di voto, il nuovo Direttivo si è riunito in seduta per la designazione delle cariche interne, eleggendo all’unanimità Vittorio Mucciacciaro alla presidenza dell’associazione. Mucciacciaro guiderà la Pro Loco per i prossimi quattro anni, mettendo al servizio della comunità impegno, passione e dedizione per la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico di Telese Terme

