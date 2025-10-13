Scontro frontale tra due auto sull’Appia, quattro feriti

Un incidente, per quanto non di natura trascurabile, e la strada statale Appia diventa trappola senza via di uscita alcuna per migliaia di automobili. Incidente stradale quello che si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la strada statale in questione nel territorio di Arpaia. Sembrerebbe a causa di una invasione di corsia da parte di una delle due vetture, due automobili – si tratterebbe di una Peugeot 206 ed una Renault Clio – sono entrati in collisione frontale.

