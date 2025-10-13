Regionali, Fico fa tappa a Cusano (e a Melizzano): “In Giunta assessore alle Aree interne”

Ha scelto l’ultimo giorno della Sagra dei Funghi, Roberto Fico, per presentarsi a Cusano Mutri e confrontarsi con gli amministratori locali sui disagi che attanagliano le aree interne. Ieri, tra musica, balli e canti che animavano le strade del borgo, si è svolto un incontro dai toni più istituzionali in un bar al centro del paese. Lì il candidato presidente alla regione Campania ha incontrato sindaci ed esponenti politici locali per dialogare con loro su temi delicati come viabilità, collegamenti, trasporti, sanità e istruzione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia