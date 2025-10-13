Vannucchi 6: L’Altamura ci prova solo da lontano e lui è sempre al posto giusto per disinnescare ogni pericolo avversario. Trema sul palo di Curcio, nato dalla sassata da fuori area, ma è l’unico brivido di una serata da spettatore. Mai in discussione

Scognamillo 6,5: Il ritorno da gladiatore a difesa della Strega. Tentativi solo da lontano per l’Altamura che non scavalca mai il suo muro per arrivare al colpo vincente. Un solo neo sul pallone regalato a Curcio, poi la solita voracità nel cuore dell’area

