Forchia – Rivoluzione viabilità: una bretella per l’area Pip

Pioggia di milioni quella che cade dal cielo della Regione Campania anche sul territorio del Sannio e della Valle Caudina. Da Moiano a Bucciano passando per Pannarano, Montesarchio e Forchia, sono tanti i Centri del comprensorio ad aver beneficiato delle preziose risorse. Particolarmente importante il risultato colto proprio dalla squadra guidata dal Primo Cittadino Gerardo Perna Petrone per la strategicità del progetto presentato e approvato.

L’Ente in questione ha conquistato, in particolare, 1,2 milioni di euro di finanziamento, somma che consentirà di intervenire in modo strategico sulla viabilità a servizio della zona industriale. In particolare, sarà realizzata una rotonda a margine della Strada Statale Appia, nel tratto di essa compresa tra la stessa Forchia e Arienzo, che darà la possibilità di immettere in modo immediato, diretto e veloce dalla Statale nella zona Pip.

