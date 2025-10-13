Benevento, Mignani esulta: “Emozione indescrivibile”

La serata più bella per le esultanze d’attacco. Salvemini, Lamesta, Manconi e poi Mignani: un poker nel segno delle frecce giallorosse, scoccate contro un Team Altamura tramortito dalla sfuriata della Strega.

La squadra di Auteri segna in tutti i modi, con le certezze inamovibili della sua prima linea e con le alternative dalla panchina, mettendo in luce tutto il potenziale dello spogliatoio sannita. E sorride anche Auteri che ha l’imbarazzo della scelta lì davanti, nella notte migliore del suo inizio di stagione.

