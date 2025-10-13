Un gol cercato da tempo, costruito con la solita caparbietà di chi sa che ha le qualità per lasciare il segno, sempre alla sua maniera. Al “Vigorito” risuona il nome di Davide Lamesta, tutta un’altra storia rispetto alla stagione chiusa tra delusione e lacrime la scorsa primavera. Serata da migliore in campo, inarrestabile per il Team Altamura: “Sono orgoglioso, è merito della squadra che mi porta a fare questo tipo di prestazioni – ha raccontato nel postpartita –, il merito va ai miei compagni. Confronto con la passata stagione? Non voglio fare promesse, sono una persona che dà il tutto per tutto in ogni partita e cerco di dimostrarlo in ogni minuto di lavoro, anche in allenamento. L’importante però è sempre il risultato della squadra e portare i tre punti a casa”.

