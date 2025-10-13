Ancora una volta, dopo un passo falso il Benevento si rialza, dando a tutti le risposte che servivano. Perentorie, perché la vittoria con l’Altamura non è mai stata in discussione, nemmeno in quei venti minuti in cui il risultato è rimasto in equilibrio. Di tutto questo, Gaetano Auteri non può che esserne soddisfatto: “Di prestazioni finora non ne abbiamo sbagliate tante – ha dichiarato il tecnico giallorosso in conferenza stampa -, ma con l’Altamura sono arrivate le risposte adeguate. In questo momento giocare sul nostro terreno di gioco ci agevola, perché giochiamo un calcio corale, fatto di intensità anche in fase difensiva, con una pressione costante sugli altri, e qualche vantaggio ce l’abbiamo, perché non si snaturano le condizioni. Quando queste condizioni non ci sono, dovremo imparare ad adattarci”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia