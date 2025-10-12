“Oggi la corsa è iniziata con una conferenza stampa a Napoli del candidato presidente, a cui abbiamo partecipato con entusiasmo”.

Così Gianfranco Rotondi, presidente Dc e deputato di Fdi, a margine della conferenza stampa di presentazione a Napoli della candidatura di Edmondo Cirielli a presidente della regione Campania.

La Dc del parlamentare irpino si avvarrà nel Sannio della collaborazione di Erminia Mazzoni, ex deputato ed ex europarlamentare, per anni leader indiscussa dell’Udc di Casini e Cesa.

L’ultimo impegno è stato di tipo amministrativo: all’indomani della sua prima elezione a sindaco, Mastella la volle accanto a sé quale vice sindaco, ma il feeling tra i due si interromperà ben presto, dopo un solo anno e non certo per questioni amministrative: il sindaco revocò Erminia Mazzoni quando non escluse l’ipotesi di potersi riproporre al Parlamento, quindi si sarebbe ritrovata nella condizione di una possibile competitrice.

“La Democrazia Cristiana si presentò per l’ultima volta in Campania, nel 1993, alle elezioni comunali di Napoli. Tornerà sulla scheda elettorale molti anni dopo, nelle elezioni regionali della Campania del 2005, con un nuovo simbolo, a sostegno della mia candidatura a presidente della Regione. Da allora – ha spiegato Rotondi – la Democrazia Cristiana è stata sempre presente in parlamento e nella società. Oggi si presenta ancora una volta in Campania, con una propria lista a sostegno di Edmondo Cirielli presidente della regione Campania”.

