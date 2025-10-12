“Martedì 14 ottobre, alle ore 12,30, si svolgerà la cerimonia d’intitolazione, alla presenze di autorità civili, militari e religiose, del ponte che sarà intitolato al 15 ottobre 2015, giornata in cui la città di Benevento fu colpita da devastanti eventi alluvionali, da cui seppe rialzarsi con coraggio, dedizione e spirito di sacrificio di cittadini, imprese e istituzioni”.

E’ l’annuncio del sindaco di Benevento Clemente Mastella e del presidente del Consorzio Asi Domenico Vessichelli.

